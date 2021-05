Şirvan rayonunda oğurluq hadisəsi olub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində müxtəlif vaxtlarda rayon ərazisindəki 4 evdən ümumilikdə 13 190 manat, 10 450 ABŞ dolları və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.

Oğurluqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş P.Hüseynov və M.Allahverdiyev saxlanılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.