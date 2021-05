"Evdəkilərə salam" Verilişi müğənni Afət Fərmanqızının evində qonaq olub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Afətin evinə onun sənət yoldaşlarından Manaf Ağayev, Vasif Məhərrəmli, Türkan Vəlizadə də qonaq olub. Veriliş zamanı Afət Fərmanqızının evinin dəbdəbəsi diqqətdən yayınmayıb. Müğənni "Instagram" Hesabında bunula bağlı video paylaşıb.

videonu təqdim edirik:

