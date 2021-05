Kiyevdə azərbaycanlılara HÜCUM: Polis geyimində... - FOTOLAR

Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bir qrup azərbaycanlı hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə mayın 28-də axşam saatlarında bazarların birində qeydə alınıb. Belə ki, Əliverdi və Fikrət Məmmədov qardaşları, eləcə də daha bir neçə azərbaycanlı polis geyimində olan naməlum şəxslər tərəfindən döyülüblər. Soydaşlarımıza qarşı “beşbarmaq” adlı soyuq silahdan istifadə ediblər. Yaralı azərbaycanlılar Kiyev şəhər Travmatologiya Mərkəzinə yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

