Metronun “20 Yanvar” stansiyası yaxınlığında yanğın olub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 3-cü mikrorayon dairəsindən “20 Yanvar” metrostansiyasına qalxan istiqamətdə hasarlanmış boş ərazidə yanğın olub.

İlkin məlumatlara görə, yanğın barədə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə briqadasına məlumat verilib.

Yanğın məhdudlaşdırılıb, ətrafdakı ərazilərə yayılmasının qarşısı alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.