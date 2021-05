“8 Noyabr” stansiyasında səslənəcək musiqi bəlli oldu.

Metbuat.az oxuaz-a istinadən xəbər verir ki, qatarlar stansiyaya daxil olduqda Oktay Zülfüqarov “Şənlən, mənim xalqım” musiqisi səslənəcək.

Məlumatı “Bakı Metropoliten” QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov təsdiq edib.

