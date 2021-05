Türkiyəli idman şərhçisi Fikret Engin vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bir neçə gün əvvəl diabetik komaya düşərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Gecə saatlarında isə həyatını itirib.

48 yaşlı şərhçi son olaraq TV8-də proqram aparıcısı oub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.