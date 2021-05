Gürcüstana quru yolla getmək bu şərtlərlə MÜMKÜN OLACAQ

"Gürcüstana quru yol vasitəsilə daxil olacaq şəxslərdən son 72 saat ərzində aparılan PCR testinin mənfi nəticəsini təsdiqləyən arayış mütləq tələb olunacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkənin Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin rəhbəri Amiran Qamkrelidze deyib.

O bildirib ki, koronavirus əleyhinə vaksinin hər iki dozasını vurduran şəxslər də həmin arayışı təqdim etməli olacaqlar: "Arayışsız quru sərhədlərdən Gürcüstan ərazisinə daxil olmağa icazə verilməyəcək”.

Mərkəz rəhbəri qeyd edib ki, quru sərhədlərin açılması ilə Gürcüstana yollanacaq ziyarətçilərin sayı artacaq və bu da yoluxma hallarının artmasına səbəb ola bilər: "Buna görə də biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Ölkəyə səfər edəcək şəxslərə vaxtaşırı tibbi müayinədən keçmək də tövsiyə ediləcək”.

Qeyd edək ki, Gürcüstan iyunun 1-dən quru sərhədlərini açır. Qonşu ölkəyə quru yolla PCR testinin neqativ nəticəsi ilə daxil olan şəxslər üç gün ərzində öz hesablarına təkrar test verməli olacaqlar. (report)

