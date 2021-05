Bəkir Şahin Bakıya gəldi

Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş Prokuroru Bəkir Şahin bu gün Baş Prokuror Kamran Əliyevin dəvəti ilə Bakıya rəsmi səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında qonaqları K.Əliyev qarşılayıb.

Səfər zamanı beynəlxalq və regional səviyyədə mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində aktual problemlərin həlli istiqamətində müzakirələrin aparılması və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı ikitərəfli sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulub.

