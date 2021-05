Qadın və kişi dava zamanı eyvanın məhəccəri ilə birlikdə yerə çırpılıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş verənlərin görüntüsünü “Mash” “Telegram” kanalı yayımlayıb.

Hadisə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində baş verib.

Hər iki zərərçəkən xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyəti barədə təfərrüatlar açıqlanmayıb.

