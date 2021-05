Goranboy rayonunda xalası gilə qonaq gələn şəxs intihar edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Xanqərvənd kəndində qeydə alınıb.

Tərtər rayonundan Goranboya xalası evinə qonaq gələn 2003-cü il təvəllüdlü Zəhra İsmayılova özünü asaraq intihar edib.

Onun hansı səbəbdən intihar etməsi isə hələ ki, məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. (report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.