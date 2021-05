Şabranda iki maşın toqquşub, 5 nəfər yaralanıb

Şabran rayonu ərazisində 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şabran-Zeyvə yolunun Dağbilici kəndindən keçən hissəsində qeydə alınan hadisə zamanı “VAZ” markalı iki minik avtomobili toqquşub.



Xəsarət alan Şabran rayon sakinləri 1989-cu il təvəllüdlü Cəfərov Əliabbas Qulu oğlu, 1975-ci il təvəllüdlü Nəğdəliyev Şaiq Əlibala oğlu, 1975-ci il təvəllüdlü Nəğdəliyeva Sevda Əlibala qızı, 1970-ci il təvəllüdlü Nəğdəliyeva Xumar Əliabbas qızı və 1999-cu il təvəllüdlü Nəğdəliyev Osman Şaiq oğlu Şabran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.



Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

