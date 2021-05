Türkiyədə keçirilən "Eren-15" əməliyyatında bir əsgər şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, jandarm əməkdaşı Ağrı əyalətinin Doğubayazıt bölgəsində keçirilən əməliyyat zamanı həyatını itirib.

