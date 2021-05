Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 30-da Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Adil Karaismailoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, görüş zamanı çəkilən şəkillərdən bəlli olub ki, türkiyəli nazir dövlət başçısına maraqlı hədiyyə təqdim edib.

Hədiyyə olaraq Azərbaycan Prezidentinə təqdim edilən xəncərin üzərində dövlət başçısının adı yazılıb.

