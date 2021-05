ƏHALİYƏ XƏBƏRDARLIQ! — Sabahdan etibarən...

Sinoptiklər ölkə ərazisində gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq ediblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, mayın 31-i gecə və səhər Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin əsəcəyi, sürətinin saniyədə 15-18 metr olacağı, arabir 20 metrədək güclənəcəyi gözlənilir.



Mayın 31-də Azərbaycanın bölgələrində qərb küləyinin əsəcəyi, ayrı-ayrı rayonlarda arabir saniyədə 18-23 metrədək güclənəcəyi proqnozlaşdırılır.

