Azərbaycan Televiziyasının (AzTV) yayımı gecədən etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İdman TV-nin "Facebook" hesabında məlumat yer alıb. Məlumatda bunlar yer alıb:

"Hörmətli tamaşaçılar!



HD yayıma keçidlə əlaqədar AzTV, MədəniyyətTV və İdmanTV kanallarının yayımı "AzTV Xəbər"in saat 00:00 buraxılışından sonra müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.



Kanalların fəaliyyəti sabah saat 16:00-da bərpa ediləcək".

