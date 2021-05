Bir-birini bıçaqladığı iddia olunan cütlüyün qızı DANIŞDI

Bakıda ər-arvadın bir-birini bıçaqlması hadisəsi ilə bağlı yeni təffərüat ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, zərərçəkənlərin qızı atasının özü-özünə xəsarət yetirdiyini iddia edib.

Belə ki, Namiq və Fərqanə Rəsulovların qızı Sevil Rəsulova oxu.az-a açıqlamasında bildirib ki, münaqişə xəyanətdən başlayıb.

"Bir ilə yaxın idi ki, aralarında münaqişə var idi. Həmin gün hadisəyə şahidi olmuşam. İlk olaraq deyim ki, atam anama xəyanət etmişdi. Bu səbəbdən anam artıq atamla qala bilmirdi. Deyirdi, ona toxunmasın. Buna baxmayaraq, atam bir neçə dəfə anama cinsi zorakılıq etmişdi. Anam dözə bilmirdi, boşanmaq üçün müraciət etmişdi. Bu yaxınlarda boşanma ilə bağlı məhkəmə olacaqdı. Biz nənəmgildə qalırdıq. Amma artamın təkidi ilə evə geri qayıtdıq. Söz verdi ki, artıq heç nə eləməyəcək. Buna görə də evə qayıtdıq.

Anam öz evində qapını bağlayırdı ki, atam ona toxunmasın. Atam dayanmırdı, hər gecə onu narahat edirdi. Nəhayət mayın 28-i, səhər belə bir hadisə baş verdi. Onlar qonaq otağında olanda gördüm ki, atam anamı qısnayıb, anam yerdə çabalayırdı. Mən onlara mane olmaq istədim. Atam məni görən kimi itələdi, qonaq otağının qapsını üzümə bağladı. Qapını nə qədər sındırmağa çalışdımsa, olmadı. Sonra anam özü çıxmağı bacardı, amma anam çoxlu xəsarət almışdı. O cür yaralı idi, amma özünü qurtarmaq üçün çıxa bilmişdi.

Atam da yaralı idi, amma o, özü-özünə xəsarət yetirmişdi. Çünki mən eşitdim ki, anam vurma deyəndə atam dedi ki, bax indi özümə də xəsarət yetirəcəm. Atam anamdan 25 dəqiqə sonra xəstəxanaya çatıdırılmasına baxmayaraq, bu dəqiqə onun durumu anamdan yaxşıdır. Anamın halı isə ürəkaçan deyil”.

Qeyd edək ki, Mərdəkan qəsəbəsində ailə münaqişəsi zəminində ər və arvadın bir-birilərini bıçaqlaması haqqında xəbər yayılıb.

