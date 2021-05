Polkovnik, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin keçmiş hakimi Ənvər Seyidov peşəsində rastlaşdığı çətinliklərdən danışıb



Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş hakim əsasən edam hökmünü verərkən çətinlik çəkdiyini və həyacandan ayaqlarının əsdiyini bildirib.

Ətraflı reportajdan izləyə bilərsiniz:

