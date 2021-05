Tailandda Ukrayna səfirinin meyiti tapıldı

Ukraynanın Tailanddakı səfiri Andrey Beşta Ko-Lipe adasındakı oteldə dünyasının dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Associated Press” məlumat yayıb. Səfirin meyitinin üzərində zorakılıq əlamətlərinin aşkarlanmadığı qeyd olunur.

Beştanın meyiti səhər saat 06:30 radələrində otel otağında tapılıb. Səfirin oğlunun sözlərinə görə, atası dünən özünü yaxşı hiss etsə də, saat 04:30 radələrində zəhərlənmə simptomları ilə yuxuduan durub, daha sonra isə huşunu itirib.

Diplomatın meyiti ölüm səbəbini müəyyənləşdirmək üçün Banqkokdakı xəstəxanalardan birinə göndərilib.

Qeyd edək ki, 45 yaşlı Beşta 2015-ci ildə Ukraynanın Tailanddakı səfiri təyin olunub

