İngiltərədə "TikTok” istifadəçiləri arasında yayılan çelenc azyaşlıların həyatlarını təhlükəyə atıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, trendə uyğun davranışlar edən 65 uşaq təcili əməliyyata alınıb.

Kiçik maqnit kürələri dilinin üzərinə qoyub, pirsinq kimi göstərməyə çalışanların bəziləri ehtiyatsızlıqdan onu udublar.

Ölkənin Milli Səhiyyə Xidməti təhlükəli çelenclə bağlı xəbərdarlıq yayaraq, azyaşlıları onun təkrarlanmasından çəkinməyə çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.