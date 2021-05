Bəli, biz müharibəni uduzduq və ... - Paşinyan MEYDAN OXUDU

“Bəli, biz müharibəni uduzduq və buna görə məsuliyyət bizim üzərimizə düşür, ancaq biz bununla insanların gözlərinə dik baxmaq haqqını qoruyub saxladıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın Baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Spitak şəhərində tərəfdarları ilə görüşündə deyib.

“Əgər biz satqınıqsa, nə danışdığımızı dinləməyə gələn bu insanların burada nə işi var? Bu insanları bura gəlməyə nə vadar edib? Pul üçün gəliblər? Məcburiyyət üzündən? Təhdidlərə görə? Onları polis gətirib?”, - deyə Paşinyan jurnalistlərə müraciət edib.

