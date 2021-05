Ötən həftə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində ölkədə karantin rejiminin yumşaldılması ilə bağlı növbəti qərarlar elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yumşaldılmaların bəziləri 2021-ci ilin mayın 31-dən və bəziləri isə iyunun 10-dan etibarən qüvvəyə minəcək.



Mayın 31-dən etibarən:

- Açıq havada maskadan istifadə tələbi ləğv edilir;

- Metro açılır;

- Rayonlara və şəhərlərə avtobusların fəaliyyəti bərpa edilir.

