Mayın 30-da Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejiminin rəhbəri Arayik Arutyunyan Xocavəndə gedib.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Arutyunyan Xocavəndi “müharibədən ən çox təsirlənən” adlandıraraq zərər görən sakinlər üçün modul tipli evlərin tikiləcəyini bildirib.

