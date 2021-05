10 iyundan bu qadağalar ləğv olunacaq - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gündən Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi yumşaldılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gündən bir sıra qadağalar ləğv olundu. Belə ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına əsasən, bu gün açıq havada maskasız gəzməyə icazə verilir, metro açılır, bölgələrarası ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa edilir.

Bundan başqa 10 iyunda ləğv olunacaq qadağalar isə bunlardır:

İki doza vurulanlara vaksin sertifikatı veriləcək, ikinci sertifikat isə immunitet sertifikatıdır. Bu, xəstələnib sağalanlara veriləcək. Bu iki sertifikatın hər ikisi COVID pasportu adlanacaq. Bunların hər hansı birinə malik olanlar idman sağlamlıq obyektlərinin xidmətindən istifadə edə biləcəklər. Gələcəkdə bu yanaşmanın toylara tətbiqi nəzərdə tutulur. Konsert, teatr və şənlik xidmətlərindən istifadə etmək istəyənlərə də COVID pasportu tətbiq olunacaq.

