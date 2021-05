"Hazırda kütləvi şəkildə sosial şəbəkə istifadəçilərinin profillərinə şifrə yeniləmə kodları daxil olur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə texnobloqer Fərid Pərdəşünas paylaşım edib. "Bu hücumdur və profilləri sındırma cəhdidir. Qətiyyən həmin linkləri və kodları sosial mediada yaxud başqa insanlar ilə paylaşmayın. Həmin mesajları silin, ya da görməzdən gəlin", - deyə mütəxəssis xəbərdarlıq edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.