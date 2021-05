Whatsapp tətbiqi ilə “Bravo” adından müəyyən mətnlər paylaşılır



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bravo”nun instaqram hesabındakı müraciətdə qeyd edilib:

"Diqqət! Hal-hazırda naməlum şəxslər tərəfindən Whatsapp tətbiqi ilə “Bravo” adından müəyyən mətnlər paylaşılır. “Bravo” marketlər adından bildirmək istəyirik ki, bu paylaşımın bizim marketlər şəbəkəsi ilə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu mətndə qeyd edilən keçidi daxil olmamağı qətiyyətlə tövsiyə edirik!"

