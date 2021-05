Məşhur şəxslərin olduğu təyyarə qəzaya uğradı - Hamısı öldü / VİDEO

"Tarzan: Epic Adventures” serialının baş rol ifaçısı amerikalı aktyor Cozef Lara təyyarə qəzası zamanı həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ABŞ-ın Tennesi ştatında baş verib. Bildirilir ki, Cozef Lara və həyatı yoldaşı, həmçinin məşhur dietoloq Qven Şamblinin olduğu yüngül mühərrikli təyyarə gölə düşüb. Hadisə zamanı göyərtədə 7 nəfər olub və onların hamısı dünyasını dəyişib. Dalğıclar təyyarənin bəzi qalıqlarını və cəsədləri sudan çıxarıb. Lakin bütün cəsədlərin tapılması üçün axtarışlar davam edir.

Qeyd edək ki, “Tarzan” rolunun ifaçısı Lara ”Baywatch” və "Conan" seriallarında da rol alıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

