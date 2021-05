Ərdoğan İlham Əliyevə niyə qılınc göndərdi? - ŞOK DETALLAR

"Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Adil Karaismailoğlunun Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə qılınc hədiyyə etməsi əslində sırf siyası mesajları özündə ehtivar edir".

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a siyasi şərhçi Samir Hümbətov edərək bildirdi ki, xüsusilə Karaismayiloğlu və Əliyev arasında olan dialoq əsnasında söylənilən fikirlərin də anlamı böyükdür.

"Mən düşünürəm ki, hədiyyə edilən qılıncın Azərbaycan üçün “Qorxma biz səninləyik, qılınc kimi kəskin ol, biz də Türkiyə olaraq istənilən mane yaradan bir qüvvəni sıradan çıxaracayıq” kimi fikirləri ifadə edir. Amma digər dövlətlər üçün isə bu qılıncın mesajı “Azərbaycana, bölgədə və dünyada atacağı addımlarda mane yaradacaq istənilən qüvvələrə qarşı qılıncla cavabı verilərək üzülüb atılacaq” anlamındadır".

Diplomatiyada bir çox siyasi mesaj verən üsullar vardır. Amma burada əsas sual yaradan məsələlərdən biri də hədiyyə edilən qılıncın niyə məhz Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Adil Karaismailoğlu tərəfindən verilməsidir. Samir Hümbətov vurğuladı ki, bu hədiyyənin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı əsnada verilməsi Türkiyənin də dəhliz layihəsindən geri addım atmayacağına işarə edir.

"Hesab edirəm ki, bu qılınc da simvolik diplomatik məna daşıyır. Bununla Azərbaycan da bəzi ölkələrə mesaj verdi ki, "Biz dünyada tək deyilik, qardaş ölkə -Türkiyə bizim yanımızdadır. Onun kəskin qılıncını biz istədiyimiz zaman, iki müttəfiq qardaş dövlət olaraq bir yerə vurmaq iqtidarına malik olacağıq. Hətta özümüzdə olmasa belə qardaşımızın- Türkiyənin iti qılıncını hər zaman görə bilərsiniz".

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

