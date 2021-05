Daxili işlər orqanlarında yeni təyinat olub.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, polis kapitanı İlkin Hümbətov Balakən Rayon Dövlət Yol Polisi bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, o, bu təyinatadək Balakən DYP-də komandir vəzifəsində çalışıb.

