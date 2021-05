Vətən müharibəsi şəhidinin doğum günüdür - FOTO

Bu gün Vətən müharibəsi şəhidi Sultanov Nurlan Yaşar oğlunun doğum günüdür. Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidimiz 1999-cu ilin mayın 31-də Tovuz rayonunun Dönük Qırıqlı kəndində anadan olub. O, 2019-cu ilin oktyabr ayında hərbi xidmətə yollanıb. Müharibədə əvvəl Xocavənd və Füzuli, sonra isə Cəbrayıl və Qubadlıda döyüşlərdə iştirak edib. 2020-ci il noyabrın 3-də Qubadlıda şəhid olub. N. Sultanov hələ körpə olarkən atasını itirib. Anası və qardaşı ilə birlikdə yaşayıb. (oxu.az)

