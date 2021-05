Koronavirusa yoluxan İLK İNSANI tapdılar - Bəlanı dünyaya yayan görün kimdir

Koronavirusa ilk yoluxan şəxs müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Mirror” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, mütəxəssislərin araşdırmaları nəticəsində məlum olub ki, bu şəxs 61 yaşlı çinli qadındır. O, 2019-cu ilin noyabr ayında yəni yoluxmaların rəsmi olaraq açıqlamasından bir neçə həftə əvvəl koronavirusa yoluxub. Qeyd edək ki, Çin ilk yolxuma barədə 2020-ci ilin yanvar ayının 8-də məlumat vermişdi. Araşdırma aparan qrupun rəhbəri Gilles Demano bildirib:

“Rəsmi açıqlamadan təqribən 1 ay əvvəl koronavirus əlamətləri olan bir şübhəlinin adını, yaşını və ünvanını müəyyən edə bildik”.

Məlumata görə, 61 yaşlı qadının yaşadığı ünvan koronavirusun yayıldığı iddia edilən Vuhan Viroloji İnstitutuna və virusun yayılmasında böyük rol oynayan metro şəbəkəsinə yaxın ərazidə yerləşir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

