Dünyanın ən hündür zirvəsinə dırmaşan ilk kor insan - VİDEO

Dünyanın ən yükək zirvəsi sayılan Everestdə yeni rekord qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 46 yaşlı çinli alpinist Everestə qalxan üçüncü görmə qüsurlu şəxs olub. Zhang Hong-a Everestə qalxmasında üç bələdçi kömək edib. 8849 metr hündürlüyə çatan alpinist "Əlil olmağınız, ayaqlarınızı, əllərinizi və ya görmə qabiliyyətinizi itirməyinizin fərqi yoxdur. Güclü bir zehin olduğunuz zaman başqalarının edə bilmədiklərini daima edə bilərsiniz", deyə bildirib.

- 75 yaşlı Arthur Muir isə Everestə dırmaşan ilk yaşlı amerikalı olub.

- Everest zirvəsində digər rekorda isə Hong Kongdan olan 45 yaşlı Tsang Yin-Hung imza atıb. O, 26 saatdan az bir müddətdə zirvəyə qalxıb. Beləliklə, 2017-ci ildən 39 saatlıq rekordu qıraraq ən qısa müddətdə zirvəyə çatan qadın alpinist olub.

Gülər Seymurqızı



