Kim Çen In ölüb? - "Xəbər ala bilmirik"

Şimali Koreya lideri Kim Çen In lideri 3 həftədən çoxdur ictimaiyyət qarşısında görünmür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın Şimali Koreya üzrə nümayəndəsi bildirib. Onun sözlərinə görə, Kim Çen In sonuncu dəfə ictimaiyyət qarşısına mayın 7-də çıxıb. O, Pxenyanda təşkil edilən konsertdə iştirak edib. Cənubi Koreyalı nümayəndə bildirib ki, o məsələnin səbəbləri barədə məlumatlı deyil.

Qeyd edək ki, bir neçə ay əvvəl Kim Çen Inın səhhətinin yaxşı olmadığı onun əməliyyat olunduğu barədə məlumatlar yayılmışdı. Ötən il 20 gün ictimaiyyət qarşısına çıxmayan Şimali Koreya liderinin hətta öldüyü də irəli sürülmüşdü.

Anar Türkeş / Metbuat.az

