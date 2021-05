Bakıda ər və arvadın bıçaqlanması hadisəsinin təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə mayın 28-də saat 23 radələrində baş verib. Ailə münaqişəsi zəminində Namiq Rəsulov həyat yoldaşı Fərqanə Rəsulovaya bıçaq xəsarətləri yetirib. N.Rəsulov daha sonra özünə bıçaq xəsarətləri yetirib. Hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə ilə bağlı Xəzər Rayon Polis İdarəsində araşdırma davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.