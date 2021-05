Əlilliyi olan şəxslər TƏBİB-in binası qarşısında niyə etiraz edib?

Bir qrup Sumqayıt sakini əlilliyin təyinatı ilə bağlı həkim rəyin narazıdırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların əsas narazılığı əlillik təyinatları ilə bağlı olub. TƏBİB-dən bildirilib ki, narazı vətəndaşlar qurumun nümayəndələri tərəfindən qəbul edilib və şikayətləri dinlənilir.

Vətəndaşlara məlumat verilib ki, əlillik və pensiya təyinatı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və TƏBİB tərəfindən aparılmır:

“Tİbb müəssisələri yalnız həkim rəyinin əks olunduğu Forma-88 arayışı təqdim edir. Əgər vətəndaş həkim rəyini düzgün hesab etmirsə, o zaman həmin şəxsin müraciətinə fərdi qaydada baxıla bilər”.

