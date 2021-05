Ötən il Azərbaycanda qripdən 30 nəfər ölüb

Ötən il yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyalarından 90 nəfər ölüb.

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, onlardan 46-sı kişi, 44-ü qadın olub. Ölənlərdən 50 nəfəri 0-17 yaş aralığında olanlardır.

Qeyd olunub ki, ötən il qripdən 20-si kişi, 10-u qadın olmaqla 30 nəfər ölüb. Onlar 50 yaşdan yuxarı olan şəxslərdir.

Bildiirlib ki, 2020-сi ildə yuxarı tənəffüs yollarının çoxsaylı və ya qeyri müəyyən lokalizasiyalı kəskin infeksiyaları və qrip diaqnozu ilə ilk dəfə qeydə alınmış xəstələrin sayı 229.1 min nəfər olub.

Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyalarından ölənlərin sayı digər şəhər və rayonlara nisbətən Bakı (21 nəfər), Gəncə (5 nəfər) və Sumqayıt (4 nəfər) şəhərlərində, Şəmkir (9 nəfər), Qusar (4 nəfər) və Tovuz (4 nəfər) rayonlarında daha çox olub. (APA)



