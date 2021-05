Bakının Binəqədi rayonunda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “Report"a istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı Vüsal Əliyev 1 yaşlı oğlu R.-i boğaraq qətlə yetirib. V.Əliyev tutulub.

Faktla bağlı Binəqədi Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

