Arvadını öldürən hakimin vəkili danışdı: "Hadisə zarafat zəmnində baş verib"

Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi Fəqan Əhmədovun həyat yoldaşı Pərvanə Əhmədovanı odlu silahla qətlə yetirməsi ilə bağlı detallar açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə e-huquq.az-a F.Əhmədovun vəkili Bəylər Məmişov məlumat verib. Vəkil hadisənin tərəflər arasında zarafat zəmnində baş verdiyini deyib.

"Fəqan Əhmədovun həyat yoldaşını guya qəsdən öldürməsi ilə bağlı məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Hadisə zarafat zəmnində baş verib. Fəqan Əhmədov odlu silahla ehtiyasız davranıb. Belə ki, o silahın boş olmasından əmin olub. Silahı zarafata həyat yoldaşına tuşlayıb və bədbəxt hadisə baş verib. Təqsirləndirələn şəxs Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsində ifadəsi zamanı da bunları qeyd edib", - deyə B.Məmişov qeyd edib.

