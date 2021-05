Nigeriyanın Teniga bölgəsindəki mədrəsədən 200-ə qədər şagird girov götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mədrəsəyə təşkil edilən hücum zamanı 1 nəfər həlak olub. Məlumata görə, motosikletlərlə əraziyə gələn silahlılar ətrafa atəş açıb. Ardınca silahlılar şagirdləri girov götürərək, aradan çıxıblar. Girov götürülən şagirdlərin azad edilməsi üçün polis əməliyyat keçirir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

