Qazi Rüxsarə Cumayevanın səhhəti pisləşib

Tutu ləqəbli I Qarabağ müharibəsi qazisi Rüxsarə Cumayevanın səhhəti pisləşib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə deputat Elşən Musayev parlamentdə məlumat verib.

O qeyd edib ki, R. Cumayevanın ayaqları tutulub: “Bu qəhrəman xanımın təcili olaraq köməyə ehtiyacı var. Hazırda vəziyyəti qənaətbəşx deyil. Onun dövlətdən gözləntisi var. Xahiş edirik ki, dövlət nümayəndələri onun normal həyata qayıtması üçün səfərbər olsunlar”.

Xatırladaq ki, hərbi həkim, baş çavuş Rüxsarə Cumaye 1991-ci ildən 1994-cü ilə qədər baş çavuş kimi cəbhədə xidmət edib.

