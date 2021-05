“Açıq havada az sayda insanların iştirakı ilə mövcud qanunlara riayət edilməsi şərtilə toyların keçirilməsinə icazə verilsin”.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva parlamentin bu gün keçirilən iclasında deyib.



Onun sözlərinə görə, bu, böyük bir sektorun çağırışıdır.

