Sənaye inqilabı yaxınlaşır: Robotlar dünyanı “ələ keçirəcək”

- Elman müəllim, texnoloji proseslərin sürətli inkişafı əmək bazarında hansı dəyişikliyə səbəb olacaqdır? Və bu məsələnin gündəmdə olmasına əsas səbəb nə oldu?

“Bildiyiniz kimi, hal-hazırda Covid-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq bir çox məsələlər diqqətdən kənarda qalıb. Həmin məsələlərdən biri də ciddi bir şəkildə şahidi olduğumuz texnoloji proseslərin əmək bazarında yaradacağı yeni vəziyyət ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə yeni vəziyyət ilə bağlı dünyanın bir çox universitetlərində ciddi araşdırmalar aparılır.Təqribi hesablamalara, gedişat və templərə görə, hansı peşə sahələrinə ciddi ehtiyac olmayacağı artıq indidən müəyyən edilməyə başlayıb.

Birincisi, hər hansı bir peşə sahibini yüksək texnologiyalar sahəsində yetişdirmək üçün altı ay, bir il bəs etmir. Bu sahədə istedadlı kadrları yetişdirmək üçün uzun illər vaxt lazımdır. Yüksək intellekt tələb edən sahələr də daha çox vaxt zaman tələb edir. Ona görə də bu məsələnin indidən aktuallaşdırmaq lazımdır ki, 10-15 il sonra hər bir cəmiyyət buna hazır olsun”.

- Qeyd etdiyiniz bu proses nə zaman başlayacaqdır?

“Hər ölkənin öz iqtisadi inkişaf tempi var. Sadaladığımız proseslər bütün dünyada eyni vaxtda olmayacaqdır. Məsələn Yaponiya, Cənubi Koreya, Amerikada olan vəziyyət ilə Hindistan, Rusiya, Türkiyədə olan iqtisadiyyat və texnologiyanın inkişafında olan vəziyyət fərqlidir. On il olmasa da, iyirmi il sonra hər bir ölkə müəyyən yeni texnologiyaların üstün olduğu o zirvəyə gəlib çatacaqdır. Düzdür burada bəzi kasıb, üçüncü dünya ölkələri istisna təşkil edir. Məsələ ondadır ki, vəziyyət o həddə gəlib çatıb ki, on beş il sonra müəyyən peşələr üzrə hazırlanan mütəxəssislərin 40-50 faizinin işinə tələb olmayacaqdır. Bir var iş tapılmaya, bir də var həmin mütəxəssislərin əməyinə ehtiyac olmayacaqdır”.

- Açıqlama verə bilərsinizmi, əsasən hansı sahələrdə çalışan peşəkar şəxslərin əl əməyinə ehtiyac qalmayacaq?

“Bir misal demək istəyirəm. Təqribən on il öncə ölkəmizdə fotolar lentli fotoaparatlar ilə çəkilirdi. Bu işi görən, yəni lenti yuyub foto çıxardan kifayət qədər peşəkar şəxslər olsa da hazırda onların əməyinə ehtiyac qalmayıbdır. Çünki rəqəmsal fotoaparatlar cəmiyyətdə özünə olan o yeri tuta bilib.

Bank sektoruna nəzər salaq. Hər bank filiallarında 10, 20, bəzən 50-yə qədər əməliyyatçı olurdu. Onlar - əsasən əməliyyatçılar müştərilərə müəyyən bank əməliyyatlarının aparılmasında köməkliyi göstərirdilər. Bu gün isə onların sayı 3-4 nəfərdir. Çünki bir çox xidmətlər onlayn olub. Bir çox hüquqi və fiziki şəxslər artıq “Online Banking”in xidmətlərindən yararlanmağı daha çox üstün bilirlər. Artıq “Front office” yəni birbaşa müştəri ilə işləyən əməliyyatçıların işinə ehtiyac azdır.

Əslində dəyişikliklər gözümüzün önündə gedir. Amma bəzən bunun fərqinə biz varmırıq. Əvəllər insanlar qəzet oxuyurdular, amma indi qəzetlərdən isə saytlardan xəbər oxumaq daha rahat və maraqlıdır.



Ən əsas məsələ emal, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Bu sahədə də texnologiyanın işi o həddə çatıb ki, əl əməyinə ehtiyac qalmayıb. Nəin ki, bu sahə, həmçinin tikinti, iaşə və digər bir çox sahədə artıq texnologiyanın yüksək inkişafı nəticəsində insan amilinin gücü azalaraq peşə olaraq sıradan çıxmaqdadır”.

- Elman müəllim, bunu necə başa düşək, həmin sahələrdə çalışan insanların işinə ehtiyac qalmayacaq yoxsa sadəcə sahələr arasında əvəzləmə prosesi baş verəcəkdir? Hər halda kütləvi işsizlik kimi problem göz önündə saxlanılmalıdır. Bu barədə gələcək nə vəd edir?

“Hansı cəmiyyət mövcud prosesləri analiz edirsə, növbəti 10-15 il ərzində baş verəcəklərə qarşı hazırlığa görə o dövlətdə daha az problem olacaqdır. Yəni kütləvi işsizlik deyil, görüləcək işlərin forması dəyişəcəkdir. Əgər gələcəkdə robot fəhlələr olacaqsa o “fəhlələrin” hər hansı bir detalı xarab olanda onları təmir etmək üçün texniki servislərə ehtiyac olacaq. Bunun üçün də mütəxəssislər lazımdır. Həmin robotların detallarını istehsal edəcək zavodlar olacaq. Həmin zavodlara da nəzarət üçün insaların əməyinə ehtiyac yaranacaq.Yəni, kütləvi işsizlik olmayacaq sadəcə peşə sahələri dəyişəcəkdir. Əzələ tələb edən işlərdən, beyin tələb edən işlərə keçid yaranacaqdır. Bu səbəbdən də düşünürəm ki, bu proseslərə hazırlıqda əsas amil bu gündən başlanılmasıdır. Yaponiyada bu amil müəyyən sahələrdə artıq özünü göstərirsə ölkəmizdə həmin məsələlər 10-15 il sonra özünü göstərəcəkdir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf edəcək potensiala malik ölkələrdəndir. Bunun üçün də hal-hazırda aparılacaq araşdırmaların da əhəmiyyəti böyükdür. Cəmiyyət analiz etməyi də bacarmalıdır”.

- Bəs hansı peşə sahəsində dəyişiklik və əvəzlənmələr olacaqdır?

“Bildiyiniz kimi, 3D printerləri sayəsində bir çox imkanlara sahib olmaq mümkündür. Məsələn hazırda 3D printerləri vasitəsi ilə hazırlanan evlərdə yaşayanlar var. Demək gələcəkdə tikinti sahəsində müəyyən yavaşlamalar ola bilər. Yəni usta və tikinti materiallarının işinə ehtiyac qalmaya bilər.

Məsələn, bərpa olunan enerji ilə bağlı külək və günəş enerjisindən istifadə texnologiyalarının inkişaf etdikcə artıq energetika sahəsində bir çox insanların əməyinə olan ehtiyac dəyişiləcəkdir. İnternetin sürətli inkişafı, turizm sahəsində olan agent və operatorların işinə olan lazımlılığı aradan qaldıracaqdır. Genetika, süni intellekt və səhiyyə sahələrində sürətli inkişaf həmin sahələrin öndə olacağını və həmin sahələrdə də robotlaşmanın inkişaf edəcəyini göstərir.

“Blockchain” texnologiyasının nkişafı həmin texnologiyanın qərarvermə və idarəetmə sahələrində daha geniş tətbiqini nəzərdə tutur. Əslində həmin texnologiyanın inkişafının əsas hədəflərindən biri də budur.

Deyilənləri ümumiləşdirərək qeyd edim ki, biz gələcəkdə hansı sahələrin nə ilə əvəz ediləcəyini yalnız düzgün analiz nəticəsində indidən müəyyən edib, bu peşələr üzrə ixtisaslaşmanı təmin edə bilərik”.

