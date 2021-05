Böyük Britaniya kütləvi tədbirlərdə peyvənd sertifikatı tətbiqindən imtina edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hökumətdəki mənbə yerli mətbuata açıqlama verib. Bununla belə, bildirilib ki, hökumət məsələni nəzərdən keçirir və yekun qərar qəbul edilməyib.

Qeyd edək ki, hökumət peyvənd sertifikatı olan şəxslərin kütləvi tədbirlərə buraxılması barədə layihə irəli sürmüşdü.Lakin bir çox millət vəkili buna qarşı çıxır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

