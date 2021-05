Türkiyənin Mersin bölgəsində 4,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 4.3 bal gücündə zəlzələ 25.63 kilometr dərinlikdə baş verib.

Hadisə nəticəsində insan tələfatı yoxdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.