Netanyahuya böyük zərbə: Vəzifəsini itirir

İsrailin “Yamina” partiyasının lideri Naftali Benet Baş nazir Binyamin Netanyahuya qarşı bloka qatılacağını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, hazırki şərtlər Netanyahunun liderliyindəki sağ təmayüllü hökumətin qurulmasının mümkün olmadığını göstərir. ”Qarşmda iki seçim var - ya 5-ci dəfə seçkilər təşkil etmək ya da “birlik hökuməti”nə qoşulmaq. Vacib andır. Məsuliyyəti üzərimizə götürməliyik və dostum Yair Lapidlə hökumət qurmalıyıq” - deyə o bildirib. Məlumata görə, Benet Netanyahuya qarşı bloka qoşulub hökumət qurarsa bu hazırki Baş nazirin 12 ildir icra etdiyi vəzifəsini itirəcəyi anlamına gəlir.

Qeyd edək ki, parlament seçkilərində Netanyahunun “Likud” partiyası qələbə qazansa da, təkbaşına hökumət qurmaq üçün lazımi səsi toplaya bilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

