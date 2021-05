Məşhur aktyor və həyat yoldaşı təyyarə qəzasında ölüb

"Tarzan” macəra televiziya serialının qəhrəmanı, amerikalı aktyor Cozef Lara təyyarə qəzasında vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, təyyarə Tennesi ştatının Smirna şəhərindəki aeroportdan havaya qalxdıqdan bir qədər sonra gölə düşüb. Qəza nəticəsində yeddi nəfər ölüb. Onların arasında 58 yaşlı Lara və həyat yoldaşı, ABŞ-da tanınmış dietoloq Qven Şamblin də var.



Lara 30 illik aktyorluq karyerası boyunca, demək olar ki, 30 filmdə rol alıb. Həmçinin, musiqi fəaliyyəti ilə də məşğul olub.



