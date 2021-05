Silahlı terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilən Səlahəddin Gülən xaricdə həbs edilərək Türkiyəyə gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, FETÖ terror təşkilatının lideri Fətullah Gülənin qohumu olan Səlahəddin Gülən Türkiyə kəşfiyyatının əməliyyatı nəticəsində saxlanılıb. Onun həbsinin detalları barədə hələlik ətraflı məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, Səlahəddinin təşkilatın liderləri ilə əlaqəsinin olduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

