Bu günə kimi "YAŞAT" Fondu tərəfindən toplanan puldan 3 milyondan çox vəsait tibbi xərclər üçün sərf edilib. Ondan 872 şəhid ailəsi və 413 qaziyə xərclənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri "YAŞAT" Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov "YAŞAT" Marafonun başa çatması ilə əlaqədar mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda Türkiyədə 32 ağır yaralı qazinin müalicəsi davam etdirilir: "Daha 5 qazinin göndərilməsi planlaşdırılır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.