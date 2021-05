Vətən müharibəsində itkin düşmüş daha bir hərbçinin şəhid olduğu məlum olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Neftçala rayonundan olan əsgər İmanov Məmmədağa İqab oğlunun nəşi tapılıb.

Onun sabah Neftçala şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn olunacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, şəhidimiz 2001-ci il aprelin 4-də Neftçala rayonunun Dalğa kəndində anadan olub.

