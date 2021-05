Erməni hərbçilər qəzaya düşdü - 10 nəfər yaralandı

Bu gün Gorus rayonu ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus avtomobilin idarəetmədən çıxması nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə bir neçə təcili yardım maşını cəlb edilib.

“Ural” markalı 3177 dövlət nömrə nişanlı hərbi yük maşınının aşması nəticəsində 10 nəfərədək hərbi qulluqçu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq tibb müəsisələrinə yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçular Emil Ağamalyan və Vağaş Soqomonyanın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.



İlkin məlumata görə, sürücünün spirtli içki qəbul etməsi qəzaya səbəb olub.



Faktla bağlı hərbi polis tərəfindən araşdırma başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.