Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Belçikada NATO sammitinə qatıldıqdan sonra Bakıya gələcək.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, dövlət başçısı iyunun 13-14-də Bürüsseldə NATO sammitində iştirak edəcək və ABŞ Prezidenti Co Bayden ilə görüşəcək.

Brüssel sammitindən sonra isə o, iyunun 14-16-da Bakıda səfərdə olacaq

